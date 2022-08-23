شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى فى أول ظهور بمهرجان القلعة: مصر الحبيبة جيالك وفاتحة قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة نوال الزغبى، عن سعادتها لأحياء حفل غنائى لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وغردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة:"مصر الحبيبة جيالك وفاتحة قلبي ومشاعرى الكبيرة ليكى".



نوال الزغبى

وتقدم نوال الزغبي لأول مرة حفلا غنائيا يوم 25 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وطرحت نوال الزغبى أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات يوتيوب التى تحمل اسم "حفلة"، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

وصورت نوال الأغنية في لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الأستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاعي الموسيقى السريع.

وحلت نوال الزغبى مؤخراً ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز وكشفت عن جمال صوت والدتها وعمتها، وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة".