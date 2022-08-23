"أحلى جان أنجبته السينما".. رانيا محمود ياسين توجه رسالة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، رسالة لوالدها الراحل الفنان القدير محمود ياسين.

ونشرت رانيا، صورة لوالدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل وأحلى جان أنجبته السينما المصرية، الله يرحمك يا قلبي في جنات النعيم.. بإذن الله يا حبيبي، قمري الذي يغيب نوره عن حياتي".

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، شاركت مؤخرا صورا من حفل تكريم والدها الراحل الفنان محمود ياسين، في أكاديمية الفنون، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت رانيا على الصور: "في احتفالية تكريم أبي في أكاديمية الفنون، شكرا لكل القائمين على التكريم والأستاذة غادة جبارة رئيسة الأكاديمية محمد دنيا وأحمد عمر على عمل فيلم وثائقي عن حياة أبي شكرا جزيلا".

وأحيت أكاديمية الفنون ذكرى وفاة الفنان الراحل محمود ياسين، بحضور عائلته، وزوجته الفنانة شهيرة، وعمرو ورانيا محمود ياسين والفنان محمد رياض، زوج ابنته، بالإضافة إلى حضور عدد من الفنانين.

يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، توفي في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا إرثا فنيا كبيرا.