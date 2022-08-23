لبلبة لإكسترا نيوز: "إديت للفن عمرى كله.. ولدي 68 أغنية و88 فيلما"

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة لبلبة على تكريمها من مهرجان القاهرة بجائزة إنجاز العمر لـ"إكسترا نيوز"، قائلة: "لم أكن أعلم بالأمر، حيث اتصل بيا الفنان حسين فهمى وقال لى يشرفنا أن نكرمك هذا العام بجائزة الهرم الذهبى على مشوار العمر".

وأضافت فى أول تعليق لها للقناة: "بعد هذا الخبر فرحت كثيرا، وفتحت عينيا ثانى يوم وجدت كل الناس يهنئونى وسعداء من أجل تكريمى وقالوا لى: نحن سعداء أن يكون هذا التكريم من نصيبك لأنك أعطيتى للفن كثيرا".

تابعت: "أنا فعلا أعطيت للفن كثيرا، أعطيته عمرى كله، من سن 5 سنوات حتى هذه اللحظة، وبعدما انهيت الاتصال بالفنان حسين فهمى فكرت فى كل حياتى الفنية من سن 5 سنوات ظهر شريط حياتى أمامى وكيف وقفت على المسرح وكيف أهلى لم يكونوا يعتقدون انى سأعمل طوال عمرى، فأنا حبيت الفن وباحترمه وأحترم جمهورى، ومهنة الفنان، لأننا قدوة للناس، وعندما نفارق الحياة سيرى الناس أعمالنا".

وتابعت: "تعاملت مع أكبر مخرجين فى كل مشوارى الفنى، وتعلمت من أكبر ممثلين عمالقة الحب والإخلاص فى العمل"، مضيفة: "رجعت للماضى وفكرت فى والدتى كيف كانت تأخذنى لهذه الأماكن، ولديا 68 أغنية و88 فيلما وسعيدة بهذا التكريم، موجهة الشكر لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، واللجنة الاستشارية والفنان حسين فهمى اللى فرحنى، وجمورى الحبيب اللى حبنى وحبيته".