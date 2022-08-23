قبل طرحه الخميس.. معلومات عن "خطة مازنجر" أحدث أفلام ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل دور العرض السينمائي الخميس المُقبل 25 أغسطس، أحدث الأفلام السينمائية "خطة مازنجر" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع خمسة أعمال أخرى، هي "تسليم أهالي، كيرة والجن، الدعوة عامة، عمهم، وبحبك".

الفيلم بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، يحمل تصنيف عمري +12، وتم الانتهاء من تصويره في شهر يوليو الماضي، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي ويركز على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع.

كشف البرومو والبوسترات الدعائية الخاصة بالأبطال عن وجود شخصيات كارتونية شهيرة تعلق بيها الجمهور على مدار السنوات الماضية، إذ ظهر الأبطال وهم يرتدون ملابس هذه الشخصيات فارتدى حمدي الميرغني شخصية "أفروديت"، ومحمود حافظ في شخصية "مازنجر"، وظهرت ياسمين رئيس في شخصية "فاتن" من نفس المسلسل الكرتوني، وبيومي فؤاد في شخصية "سوبر ماريو"، وظهر الطفل في شخصية "سبايدر مان".

الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم يغنيها المطرب عمر كمال بمشاركة مازن المصري، بعنوان "اليوم يومك" ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيي، توزيع هاني محروس.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وحسام داغر، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى في أولى تجاربه الإنتاجية.