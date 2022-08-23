شاهد أغلى هدية استقبلها عبدالفتاح جريني قبل ساعات من زفافه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المطرب المغربي عبدالفتاح جريني عن استقباله هدية قبل ساعات من زفافه، وصلته من إنسان غالي، حسب قوله، وذلك عبر خاصية القصص القصير على حسابه على موقع انستجرام.

وقال جريني في فيديو شاركه مع الجمهور "بشكر كل الناس بزاف، لكن هناك شخص عمل مجهود هشاركه معاكم وهو إنسان غالي"، ليكشف عن هدية عبارة عن مصحف وعطر وسيف، مضيفا "هذا هو الغالي فيها كتاب الله".

وشارك جريني جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات لتحضيراته لحفل زفافه على المغنية المغربية جميلة البدوي، وفي الفيديوهات قال جريني "هشارككم تحضيرات الزفاف الليلة، شكرا بزاف لكل الناس اللي باركوا لينا، من المغرب أو من خارج المغرب"، مشيرا إلى أن سعادته زائدة بسبب المباركات التي جاءته من الجمهور من مختلف البلاد، ووعد الجمهور بوجود أعمال جديدة الفترة المُقبلة.

كان عبدالفتاح الجريني، قد شارك متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بليلة حنته قبل يومين، وظهر وزوجته المغنية المغربية جميلة البدوي، وهما يحتضنان بعضهما بطريقة رومانسية، كما شاركا الجمهور "نقش الحنة" على يديهما.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على الصور، كالتالي: كتبت جنات "ألف مبروك جيتو كتحمقوا، الله يحفظكم من العين ويجعل كل شئ مبارك ومسعود"، فيما كتبت ساندي "بحبكم.. مبروك"، وكتبت نداء شرارة "مبروك"، وكتبت شيري عادل "مبروك حبيبي، بحبكوا وربنا يتممهالكوا على خير ويسعدكوا"، وكتبت كارمن سليمان "ألف مبروك يا حلوين"، وكتبت نسرين طافش "ألف مبروك".

وكان جريني تعاون في وقت سابق مع جميلة البدوي في أغاني "شكرا" و"عهود الحب" و"ظالمة" و"سمع صوتك للعالم".

يذكر أن عبدالفتاح جريني يواصل حاليا العمل على ألبومه الجديد مع شركة "روتانا"، والمقرر طرحه بالأسواق قريبا، ويحتوي على 12 أغنية متنوعة بين المصري والمغربي تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر.