"موسم إعجازي غير مسبوق".. عزيز الشافعي يحتفل بحصد الزمالك بطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الملحن عزيز الشافعي، على حصد نادي الزمالك لبطولة الدوري بشكل رسمي، وذلك عقب فوز فريق فيوتشر على بيراميدز.

وكتب الشافعي، عبر حسابه على تويتر: "الزمالك بطل الدوري المصري بجدارة للعام الثاني على التوالي في موسم إعجازي غير مسبوق في ظل حرمان من قيد لاعبين خلال عام كامل".

وأضاف: "رحيل ٦ أعمدة رئيسية، حل مجلس إدارة، تغيير مدربين، استطاع البطل الحفاظ على لقبه وقبل نهاية الموسم بـ ٣ جولات، شكرا للإدارة، فيريرا، اللاعبين، الجمهور.. مبروك".

وفاز فريق فيوتشر على بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، خلال الجولة الـ32 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأحرز فيوتشر، الهدف الوحيد في شباك بيراميدز، في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق عمر كمال عبد الواحد، بعد عرضية غالطت أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وبهذا الفوز، حسم الزمالك الدوري رسميا بعد حصوله على 75 نقطة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 محتلا المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 53 محتلا المركز الرابع.