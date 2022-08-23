12 صورة من تحضيرات عبدالفتاح جريني لحفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان المغربي عبدالفتاح جريني جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات لتحضيراته لحفل زفافه اليوم على المغنية المغربية جميلة البدوي، من خلال خاصية القصص القصيرة.

وفي الفيديوهات قال جريني "هشارككم تحضيرات الزفاف الليلة، شكرا بزاف لكل الناس اللي باركوا لينا، من المغرب أو من خارج المغرب"، مشيرا الى ان سعادته زائدة بسبب المباركات التي جاءته من الجمهور من مختلف البلاد، ووعد الجمهور بوجود أعمال جديدة الفترة المُقبلة.

كما نشر صورة أخرى معلقًا "بشرتي سر سعادتي".

كان عبدالفتاح الجريني، قد شارك متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بليلة حنته قبل يومين، وظهر وزوجته المغنية المغربية جميلة البدوي، وهما يحتضنان بعضهما بطريقة رومانسية، كما شاركا الجمهور "نقش الحنة" على يديهما.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على الصور، كالتالي: كتبت جنات "ألف مبروك جيتو كتحمقوا، الله يحفظكم من العين ويجعل كل شئ مبارك ومسعود"، فيما كتبت ساندي "بحبكم.. مبروك"، وكتبت نداء شرارة "مبروك"، وكتبت شيري عادل "مبروك حبيبي، بحبكوا وربنا يتممهالكوا على خير ويسعدكوا"، وكتبت كارمن سليمان "ألف مبروك يا حلوين"، وكتبت نسرين طافش "ألف مبروك".

وكان جريني تعاون في وقت سابق مع جميلة البدوي في أغاني "شكرا" و"عهود الحب" و"ظالمة" و"سمع صوتك للعالم".

يذكر أن عبدالفتاح جريني يواصل حاليا العمل على ألبومه الجديد مع شركة "روتانا"، والمقرر طرحه بالأسواق قريبا، ويحتوي على 12 أغنية متنوعة بين المصري والمغربي تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر.