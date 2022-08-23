"عمر كمال ابننا".. كيف احتفل عمرو عرفة بحصد الزمالك بطولة الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج عمرو عرفة، على حصد نادي الزمالك لبطولة الدوري بشكل رسمي، وذلك عقب فوز فريق فيوتشر على بيراميدز.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "أنا بعتذر لأصدقائي الزملكاوية مش متفقين على كده.. أنا هعمل نفسي مش عارف.. أنا رايح الماتش بكرة بإذن الله عشان نفوز على سيد البلد ونحتفل بالدرع".

وأضاف: "مش عاوزين هدايا، لكن بما إنها من عمر كمال ابننا فمقبولة منك.. الزمالك، الدوري التاريخي يا زمالك".

وفاز فريق فيوتشر على بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، خلال الجولة الـ32 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأحرز فيوتشر، الهدف الوحيد في شباك بيراميدز، في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق عمر كمال عبدالواحد، بعد عرضية غالطت أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وبهذا الفوز حسم الزمالك الدوري رسميا بعد حصوله على 75 نقطة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 محتلا المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 53 محتلا المركز الرابع.