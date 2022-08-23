"عندنا منه كتير".. كيف احتفل هنيدي بحصد الزمالك بطولة الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق النجم محمد هنيدي، على حصد نادي الزمالك لبطولة الدوري بشكل رسمي، وذلك عقب فوز فريق فيوتشر على بيراميدز.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر: "أنباء عن رفض درع الدوري مغادرة ميت عقبة، وعن نيته عدم المغادرة لغاية لما يصدي هناك من كتر الركنة طول الـ ٨٠٠ سنة الجاية".

وأضاف: "أو يغزونا الفضائيين لمحاولة سرقة درع الدوري، وساعتها هندهلهم عادي.. عشان هيكون عندنا منه كتير".

وفاز فريق فيوتشر على بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، خلال الجولة الـ32 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأحرز فيوتشر، الهدف الوحيد في شباك بيراميدز، في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق عمر كمال عبدالواحد، بعد عرضية غالطت أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وبهذا الفوز حسم الزمالك الدوري رسميا بعد حصوله على 75 نقطة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 محتلا المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 53 محتلا المركز الرابع.