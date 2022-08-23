كيف علق الحلفاوي على حصد الزمالك بطولة الدوري رسميا بعد هزيمة بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على حصد نادي الزمالك لبطولة الدوري بشكل رسمي، وذلك عقب فوز فريق فيوتشر على بيراميدز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "بخسارة بيراميدز، يصبح الزمالك هو الفائز بالدوري ال 14 في تاريخه".

وأضاف: "مبروك لأصدقائنا الزمالكاوية ولجمهور الزمالك ولاعبيه وجهازه الفني.. تسعدنا فرحتكم.. الزمالك وجمهوره عشرة عمر مليئة بذكريات لا تنسى، ربنا يجمعنا في الخير وبالمحبة دائما".

وفاز فريق فيوتشر على بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، خلال الجولة الـ32 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأحرز فيوتشر، الهدف الوحيد في شباك بيراميدز، في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق عمر كمال عبد الواحد، بعد عرضية غالطت أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وبهذا الفوز حسم الزمالك الدوري رسميا بعد حصوله على 75 نقطة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 محتلا المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 53 محتلا المركز الرابع.