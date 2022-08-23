شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان عبد السلام النابلسى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى عبد السلام النابلسى، اليوم الأحد 23 أغسطس، والذى أستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا من خلال أدواره في السينما المصرية رغم أننه لم يحصل على أدوار بطولة بالشكل المعروف إلا أن كان عنصر أساسى من عناصر العمل، واستطاع أن يكون سبباً في رسم الإبتسامة على وجوه محبيه لما يتميز به من خفة دم جعلته يتربع في قلوب الجمهور العربى.

ولد عبد السلام النابلسي في 23 أغسطس من عام 1913 في لبنان، لعائلة من أصول فلسطينية سورية، وأرسله والده إلى القاهرة ليلتحق بالأزهر الشريف في سن الـ 20، فحفظ القرآن وبرع في اللغة العربية وأتقن الفرنسية والإنجليزية، وقدم النابلسي أول أدواره السينمائية في فيلم "غادة الصحراء" عام 1929.

ويعتبر النابلسي من أشهر من أدى الدور الثاني وصديق البطل في السينما، حيث شارك الفنان فريد الأطرش في 11 فيلماً سينمائياً، ولُقب بـ"ملك الإيفيهات" و"أشهر عازب في الوسط الفني"، حتى تزوج في سن الـ 60 من إحدى معجباته وهي جورجيت سبات.

وبعد مشوار حافل مع عمالقة زمن الفن الجميل رحل النابلسي إلى لبنان بعد أزمة مع مصلحة الضرائب المصرية عام 1961، وعاش ملكاً غير متوج في بيروت، وعمل كمدير للشركة المتحدة للأفلام عاك 1963، لتتلاحق الأحداث سريعاً بعد ذلك ليعلن إفلاسه ويصاب بمرض عضال، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في 5 يوليو 1968، ولم تجد زوجته مصاريف الجنازة فتولاها صديق عمره فريد الأطرش.