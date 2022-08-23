تامر حسنى بفيلم "بحبك" يحقق رقمين قياسيين هما الأعلى فى تاريخ السينما العربية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أورينت الدولية المسئولة عن توزيع الأفلام العالمية أن النجم تامر حسنى حقق أعلى حضور جماهيرى لفيلم عربى على مستوى العالم، حيث حضر الفيلم 2 مليون و600 ألف شخص فى شهر ونصف، ويعد رقم أول من نوعه، كما اقتربت إيرادات فيلم بحبك إلى 600 مليون جنيه. وتعد ظاهرة أولى من نوعها فى تاريخ السينما العربية، وهو من إنتاج شركة سينرچى وفيلم سكوير وسكاى ليميت وTh برودكشن.

وأكد المنتج أحمد الدسوقى وهو المالك للشركة المساهمة سكاى ليمت، أن الإيرادات الاستثنائية الذى يحققها النجم تامر حسنى دائماً فى أفلامه نتيجة لمعرفته الواسعة فى كيفية مخاطبة السوق الدولى، ومؤخراً السوق العالمى بعد نجاح فيلم بحبك بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا، حيث تم توزيعه فى أكثر من 70 سينما عالميا فى ظاهرة أولى من نوعها، ما أدى فى بداية الأمر إلى خروج الفنان تامر حسنى من التصنيف المحلى إلى الدولى، وبعد استمراره لسنوات ارتفعت مكانته منذ فيلم عمر وسلمى حتى الآن، ليصبح الفنان العربى الوحيد المصنف دولياً وعالمياً وأفلامه تتصدر دائماً المركز الأول، ما أدى بالفعل إلى رفعة مكانة السينما المصرية والعربية بشكل عام للسوق الدولى والعالمى، ويصبح الفنان تامر حسنى هو الفنان العربى الأعلى بيعاً وإيراداً وحضور جماهيرى على مر العصور.

جدير بالذكر أن فيلم بحبك من تأليف قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية وإخراج تامرحسنى.



