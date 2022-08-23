شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات حفل زفاف عبد الفتاح جريني وجميلة البدوي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الاستعدادات الأولية لحفل زفاف الفنان المغربى عبد الفتاح جرينى على الفنانة جميلة البدوى، حيث سينطلق حفل الزفاف على الطريقة المغربية.

وكشف الفنان المغربى عبد الفتاح جرينى، عن احتفالات ليالى ما قبل الزفاف، وذلك بعدما نشر صور برفقة شريكته الفنانة جميلة البدوى، وبدأت الاحتفالات الفلكلورية على الطريقة المغربية، وسط فرحة أهالى الثنائى وأصدقائهم، ونشر الجرينى الفيديو من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وشارك الفنان المغربى صور وفيديوهات من ليلة الحنة، قبل يومين من إقامة حفل زواجه على الفنانة جميلة البدوى، والمقرر إقامته فى المغرب وتحديدًا فى مدينة الدار البيضاء بعد غد الإثنين 22 أغسطس بحضور عدد من نجوم الفن.

وكان النجم المغربى عبد الفتاح جرينى، قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه قرر دخول عش الزوجية، وحاليًا يعيش قصة حب مع فتاة مغربية وسوف يعلن عن موعد حفل زفافه خلال الفترة المقبلة.

وطرح مؤخرًا عبد الفتاح جرينى أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب، الأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان "كدابة" من تأليف وتلحين Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبى بطريقة مختلفة، وتمت الاستعانة باثنين من المخرجين، هما: عمر زكى الذى تولى الإشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذى تولى إخراج المشاهد فى دبى.















