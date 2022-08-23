شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر الحلقة الثانية من House of the Dragon قبل عرضها الأحد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية HBO، عن التريلر الرسمي للحلقة الثانية من مسلسلها House of the Dragon المقرر عرضها يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت جرينتش والرابعة صباحا يوم الإثنين بتوقيت القاهرة، حيث كشف عن ملامح جديدة للحلقة المرتقبة.

ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.