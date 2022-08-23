شكرا لقرائتكم خبر عن "ديزني بلس" تستقبل Thor: Love and Thunder الشهر المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمي كريس هيمسوورث، صباح اليوم، عن أن فيلمه الجديد Thor: Love and Thunder، سيصل عبر منصة ديزني بلس، الشهر المقبل بداية من 8 سبتمبر.

حصل فيلم Thor: Love And Thunder إلى الآن على تقييم وصل إلى 71 % من خلال موقع Rotten Tomatoes، مما يضعه قبل أفلام مثل The Incredible Hulk الذى حصل على تقييم وصل إلى 67% و Thor: The Dark World الذى حصل على تقييم وصل إلى 66%، ولكن لا يزال فيلم Eternals هو الفيلم الأقل تصنيفًا في عالم MCU، حيث حصل على تقييم وصل إلى 47%.

تستند النتيجة الحالية لـ Thor: Love And Thunder على 154 تقييمًا من النقاد العالميين الذى استطاعوا مشاهدة العمل بشكل حصرى، في مراجعة موقع "Rolling Stone"، كتب ديفيد فير: "تصادم الحبكات الفرعية، والفوضى خلال الفيلم من أكثر نقاط الفيلم ضعفا، وبالرغم من أن الإضافات الجديدة إلى عالم الآلهة والوحوش في Marvel Cinematic Universe يعد مكان مقدس للفوضى ألا أنه لم ينقذ العمل".