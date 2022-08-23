شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز عن زوجها محفوظ عبد الرحمن: افتقده كثيرا وكان سندا لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها عندما تم إخبارها بأنه تم اختيارها عضو فى مجلس الشيوخ توقعت أن هناك خطأ فى الاسم، ولكن تم التأكيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اختارنى ضمن المعينين بمجلس الشيوخ، متابعة: "كنت فى الإسكندرية أحضر ندوة شعرية، فسافرت للقاهرة، وسبب استغرابى أننى لم أهتم بالسياسة من قبل، فقط أقرأ الصحف فقط ولكن لم أشارك فى أى شيء سياسى فاستغربت اختيارى، سافرنا ووصلت وذهبت فى الميعاد ودخلت وجد هدى جمال عبد الناصر وهى صديقتى وسعدت للغاية أننى وجدت أحد أعرفه".

وحول زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن أضافت الفنانة سميرة عبد العزيز، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "افتقد كثيرا محفوظ عبد الرحمن كثيرا رحمه الله، فكان سند لى ومرجع ادبى عظيم، فيما عرض برنامج الحياة اليوم تقريرا حول الراحل محفوظ عبد الرحمن وأبرز أعماله والجوائز التى حصل عليها، موضحة أن أخر عمل كان يسعى للانتهاء منه ولكن الوفاة لم تمهله الانتهاء منه كان عملا عن حتشبسوت".

وحول مهرجان القلعة، قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إنها ستحضر مهرجان القلعة الموسيقى يوم الجمعة المقبل لأنه يتضمن العديد من المطربين المتميزين، ويجب أن نحارب الأغانى التى تتضمن ألفاظ بذيئة من خلال الأغانى الجيدة ومثل تلك المهرجانات ومهرجان القلعة الموسيقى يحضره الكثير من الفئات.