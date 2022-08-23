شكرا لقرائتكم خبر عن التنين واللغة الفالارية حاضران بقوة فى House of the Dragon.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من أنها لغة خيالية تم تصميمها خصيصًا لمسلسلات رواية الجليد والنار للمؤلف العالمي جورج مارتن، إلا أن اللغة الفالارية حاضرة وبقوة في أحداث المسلسل الجديد House of the Dragon الذى عرضت أولى حلقاته أمس عبر المنصة الأمريكية HBO.

وركز المؤلف على إبراز اللغة الفالارية التي تعد اللغة الأم لعائلة التارجريان التي يدور المسلسل حولها، حيث ظهرت اللغة في اكثر من مشهد منها مشهد لقاء الأميرة رينيرا تارجريان والأمير ديمون تارجريان في قاعة العرش الحديدي، حيث دار الحوار بينهما بالكامل باللغة الفالارية بنطق أكثر من رائع للثنائي الذى مكث كثيرًا على التدريب.









كما ظهر اتقان اللغة الفالارية في مشهد توديع جثمان والدتها الملكة إيما آرين، حيث وجهت تنينها باللغة الفالارية لحرق جثمان والدتها وشقيقها الرضيع، والذى شاركها أيضا في المشهد الأمير ديمون تارجريان.

ولم ينسي القائمين على المسلسل الجديد، التفاصيل التي ميزت المسلسل الأسطوري GOT، من ابراز شعارات العائلات، حيث صممت الملابس والدروع والفساتين بأشكال توحي للتنين الذى يرمز للعائلة ذات الشعر الذهبي الحاكمين على ويستروس.

ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة ، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.