في 5 أيام.. إيرادات "الدعوة عامة" تتجاوز 700 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 17 أغسطس فيلم "الدعوة عامة" بطولة الفنان محمد عبدالرحمن، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع أربعة أفلام، تم طرحها الفترة الأخيرة، وهي: "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك" و"عمهم".

وحقق الفيلم في يومه الخامس بالسينما الأحد 21 أغسطس إيرادا بلغ 108 آلاف و903 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه في خمسة أيام 721 ألفا و625 جنيها.

واحتفل أبطال الفيلم الأربعاء 17 أغسطس بطرحه من خلال عرض خاص شهد حضور: محمد عبدالرحمن وأسماء أبو اليزيد، المخرج وائل فرج، ومجموعة كبيرة من الفنانين ممن حرصوا على تهنئة صناع العمل.

"الدعوة عامة" بطولة كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.