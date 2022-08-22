كنزي عمرو دياب تنشر صورًا جديدة.. والجمهور: شبه مامتك وجينيفر لوبيز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

صورًا جديدة اختارت كنزي ابنة "الهضبة" عمرو دياب مشاركتها مع متابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

ظهرت كنزي في صورتين من ثلاث صور مرتدية فستانا وبجوارها طربوش، بينما في الصورة الثالثة كانت تجلس على سلم بملابس مختلفة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها، وحرص على التعليق أخوتها الثلاثة، إذ كتب عبدالله "Ye ye"، وعلقت جنا "واو"، أما نور فاكتفت بوضع رمز في إشارة إلى أنها إطلالة نارية.

وكتب متابعو كنزي: "جميلة زي مامتك زينة عاشور نفس الملامح والرشاقة، انتي جميلة، رائعة، عسل، شبه جينيفر لوبيز، الجمال الديابي".

جدير بالذكر أن كنزي احتفلت مؤخرًا بتخرجها من جامعة أدنبرة في اسكتلندا بحضور شقيقتها ووالدتها زينة عاشور.