بينهم إلهام شاهين وميار الغيطي.. نجوم الفن يحتفلون بعيد العذراء مريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بعيد العذراء مريم الذي يوافق اليوم الاثنين 22 أغسطس، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

نستعرض لكم أبرز تعليقات الفنانين احتفالا بعيد العذراء مريم:

إدوارد

كتب الفنان إدوارد، عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة واحنا طيبين.. عيد السيدة العذراء مريم.. صلواتك يا أم النور".

ميار الغيطي

الفنانة ميار الغيطي، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "كل عام وإخواتنا الأقباط بخير، عيد سعيد.. عيد العذراء".

إلهام شاهين

كتبت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها على إنستجرام: "عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم التي إصطفاها الله على نساء العالمين.. كل عام ونحن جميعا بخير وسلام ومحبة وأخوة".

حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "كل عام وأخواتنا وأخواننا الأقباط بكل خير بمناسبة عيد السيدة العذراء مريم".

محمد ثروت

كتب الفنان محمد ثروت، عبر حسابه على إنستجرام: "كل عام وأقباط مصر بخير وصحة وسلامة بمناسبة عيد السيدة العذراء مريم .. دامت أعيادك يا مصر".