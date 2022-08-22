خطأ شائع عن زوجة شريف منير رغم تصحيحها له.. ما هو؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد دقائق قليلة من هجومها على ابنتيها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، واتهامها لهما أنهما اختارا طريقا غير طريقها، ولا تهتمان بها، أصبحت زوجة الفنان شريف منير –لم يعلنا بشكل رسمي انفصالهما- الأكثر بحثا وتداولا على مواقع البحث والتواصل الاجتماعي.

اللافت للنظر أن الجميع وقع في خطأ شائع سبق وصححته في فيديو نشرته عبر صفحتها على انستجرام في 20 يوليو 2022، يتعلق باسمها إذ يُشار عند الحديث عنها أن اسمها لورا عماد، وهو ما نفته، مؤكدة أنها دائما ما كان يُكتب اسمها على التترات لورا فقط، وأن اسمها ليس به عماد على الإطلاق.

وقالت لورا بالفيديو "معلومة بسيطة أحب إني أصلحها لقيت إنها منتشرة على السوشيال ميديا وبتتكرر كتير، إني اسمي لورا عماد، أنا مسميش لورا عماد، ومعنديش أي عماد في العيلة، أنا اسمي لورا واسم العيلة بتاعي عبدالأحد، وهتلاقوا اسمي على انستجرام وفيسبوك (لورا أحد) ده اسم أبويا الله يرحمه دكتور في لندن اللقب بتاعه هناك كان دكتور ahad معنديش عماد خالص".

كانت الفنانة لورا، وجهت رسالة قاسية لابنتيها "فريدة وكاميليا" من الفنان شريف منير، أمس الأحد، ونشرت مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي".

أضافت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه مالوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي."