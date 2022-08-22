شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى 16 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، حفلاً غنائيًا يوم 16 سبتمبر المقبل على مسرح ساقية الصاوى، ويقدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياته الشعبية التي يتفاعل معه الجمهور.

وانتهى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مين دلوقتى بيقدر" مع مهندس الصوت محمد جودة ويتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة.

وأعرب المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية على التوالي في أغنية مع المطرب عمر كمال وهي "حلوين" وصرح بأنه لن يشارك في دويتوهات خلال الفترة المقبلة لكنه سيستثنى ذلك مع المطرب عمر كمال فقط وذلك لتواجد كمياء، ونجاح بينهما.

كان المطرب عبد الباسط حمودة قد صور مع المطرب عمر كمال كليب جديد بعنوان "حلوين" والأغنية من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، والتصوير تم باستوديو مصر، إخراج كامبا، وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة

وكان عبد الباسط حمودة، المطرب الشعبى، علق على استقالة هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي من منصبه، مؤكدا رفضه لهذه الاستقالة