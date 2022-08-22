شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم "The Merchant of Venice".. بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، بعد غدٍ الأربعاء، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "The Merchant of Venice" أو "تاجر البندقية" اخراج مايكل رادفورد بطولة الممثل الكبير آل باتشينو وجوزيف فينس وجيرمي ايرونز ولين كولينز.

والفيلم تدور أحداثه في اطار درامي رومانسي في القرن السادس عشر مأخوذ عن رواية الكاتب الشهير وليام شكسبير (تاجر البندقية)، وهو انتاج انجليزي ايطالي مشترك، وتم تصويره بمدينة البندقية بايطاليا .

ويعتبر الممثل العالمي آل باتشينو أحد أكثر النجوم شهرة حول العالم لما له من نجومية كبيرة ومسيرة فنية طويلة جعلت كثيرون يروه بمثابة أفضل ممثل فى العالم.

من ناحية أخرى حصل النجم العالمي آل باتشينو، على إشادة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعد ظهوره المميز وعودته للسينما الإيطالية بفيلم House of Gucci، مع النجمة العالمية ليدي جاجا، والمخرج ريدلي سكوت.