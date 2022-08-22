شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عبدالرحمن يكشف عن مستجدات حالته الصحية بعد عملية القلب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن مستجدات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.

قال "عبدالرحمن" خلال مداخلة إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى تقدمه اليوم الاثنين الفنانة منى عبدالغنى والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، إن حالته الصحية مستقرة ومرت على خير ويستكمل مرحلة التعافى فى الفترة الحالية، مؤكدًا أنه أجرى عملية قلب مفتوح بسبب عادة سيئة وهى التدخين التى توقف عنها، لأن الإنسان بالتدخين يقتل نفسه بالبطيء.

تابع الفنان أنه كان يشعر بألم بالقرب من معدته ولم يفكر فى عمل فحوصات للجسم بشكل كامل وبالصدفة طلب منه الطبيب أثناء وجوده فى المستشفى، عمل رسم قلب، ليتضح بعدها وجود المرض، مشيرًا إلى سبب مرضه هو التدخين وكذلك التمثيل، لأن العمل فى الفن يجعله لا ينام بشكل جيد بل أنه لو نام 3 ساعات فى اليوم سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة إليه.

أضاف أنه كان يدعو الله تعالى بتمام الشفاء وأن تمر تلك المرحلة على خير وأن يعود بصحة أفضل، ولهذا هو يثق فى أن الله تعالى كتب له الخير فى اختبار المرض.