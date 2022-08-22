سلمى أبو ضيف تنشر صورا من نيويورك.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت أبو ضيف في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، خلال زيارتها لـ نيويورك.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جمالك، بموت فيكي، تقولي للقمر قوم وأقعد مكانك، محدش يتصور من بعدها، ملكة، نعم بحبك، أول مرة أشوف نيويورك فاضية، قمر".

سلمى أبو ضيف شاركت في مسلسل "منعطف خطر"، بطولة محمد علاء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام عبدالغفور، آدم الشرقاوي، وأحمد صيام وغيرهم.

كما شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "راجعين يا هوى"، والذي يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.