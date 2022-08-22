بـ"شورت".. نور عمرو دياب تخضع لجلسة تصوير جديدة في الغابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت نور ابنة الهضبة عمرو دياب من زوجته سابقا الفنانة شيرين رضا، لجلسة تصوير جديدة في إحدى الغابات بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نور، الصور، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "آخر واحد يظهر وجهي".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "عسولة أوي"، "جميلة"، "لطيفة جدا"، "مدهش يا نور".

وكانت نور عمرو دياب، أعلنت في 10 أغسطس 2021، عن خطبتها من خلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بالتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور دياب آنذاك، إنها لا ترتدي خاتم الخطوبة لإجراء تعديلات به، بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها الثلاثي "جانا"، "كنزي"، و"عبدالله".