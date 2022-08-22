عرض أغاني محمد رمضان عبر شاشة عملاقة في شوارع دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد رمضان، عن عرض 5 أغاني له على إحدى الشاشات العملاقة في شوارع دبي.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يمكنكم زيارة دبي فيستيفال سيتي مول ومشاهدة عرض النافورة على أغنياتي (انساي - يا حبيبي - باريس دبي - بم بم - نمبر وان)".

وطرح رمضان مؤخرا، أغنيته الجديدة "مركبش البسكلتة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وتقول بعض كلمات الأغنية: "أنا لما بحضر أخض، تضربني بصوت بحي نرد، إزاي قطط في أسود بتعض، هلعبها لوب.. لو راجل صد، أنا في التواضع مقولكشي، جاي أخطف أنظاركوا وأمشي، عن نفسي ليه متكلمشي".

وكانت آخر أغاني محمد رمضان التي طرحها على "يوتيوب" هي أغنية "تنطيط" التي وصلت لـ 25 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

أغنية "تنطيط" كلمات وألحان فريق "الباور العالي" وتوزيع ديزل، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

كما يخوض محمد رمضان، دراما رمضان المقبل 2023 بمسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي. فيما يواصل خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عالزيرو" وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج جمال العدل.