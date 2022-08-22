ألغوا متابعة إنستجرام.. تصاعد أزمة زوجة شريف منير وبناتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ألغت "فريدة" ابنة الفنان شريف منير، متابعة والدتها الفنانة لورا عماد، عبر حسابها على إنستجرام، بعد الرسائل المتبادلة بينهما عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

كما ألغى الفنان شريف منير، متابعة زوجته عبر حسابه على إنستجرام، لتتصاعد الأزمة بين أفراد عائلة الفنان.

وكانت الفنانة لورا عماد زوجة الفنان شريف منير، وجهت مؤخرا رسالة قاسية لابنتيها "فريدة وكاميليا" من زوجها (شريف منير)، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مساء الأحد.

"الخليج 365" من جانبه تواصل مع الفنان شريف منير، للرد على ما كتبته "لورا" ولسؤاله عن حقيقة حدوث انفصال بينهما من عدمه؛ فقال: "دي أمور عائلية.. وأنا مش هتكلم فيها".

ونشرت لورا، مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت: "رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".

أضافت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

وردت فريدة، على تصريحات والدتها، قائلة: "ليه بتعملي كده؟ ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس؟، لتجيبها والدتها: إنتوا بتموتوني كل يوم، وأنتِ عارفة كده كويس.. صحيح الزن على الودان أمر من السحر".

وعادت الفنانة لورا عماد، للتمثيل مرة أخرى عن طريق المشاركة في حكاية "وانسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، وذلك عقب اعتزالها الفن 20 عامًا، بعد مشاركتها في فيلم "لو كان ده حلم" عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير، مسلسل "إجازة مفتوحة" وشاركه البطولة النجوم: لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، وهشام إسماعيل وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد محمود أبو زيد.