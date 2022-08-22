أحدث ظهور لـ السلطانة هويام والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة باسم السلطانة "هويام"، صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "مريم" في الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي :" جميلة جدا، رائعة، حياتي، يؤبرني جمالك، سلطانة، أحبك جميلتي، قمر، كيوت، جميلة يا ملكة، جمالك يا قلبي أنتي".

ورُزقت الفنانة التركية مريم أوزرلي بطفلتها الثانية "لي لي"، دون أن تكشف عن والدها، وذلك يناير 2021.

وأنجبت مريم أوزرلي طفلتها الأولى "لارا" في عام 2014.

يذكر أن مريم أوزرلي شاركت عربيا في مسلسل "ملكة الليل" وشاركها في بطولته الممثل ‏التركي مراد يلدريم‎.

وحققت الفنانة مريم أوزرلي نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "حريم السلطان"، بطولة النجم التركي خالد إرجنتش، نور فتاح أوغلو، أوكان يلابيك، بيرغوزار كوريل، بوراك أوزجيفيت، العمل تأليف ميرال أوكاي، إخراج دورول تايلان.