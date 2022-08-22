ولادة دموية تشعل أحداث "house of the dragon"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت أولى حلقات مسلسل "house of the dragon"، المأخوذ من سلسلة "صراع العروش"، حالة من الجدل، وتصدرت العمل تريند موقع البحث جوجل، مع بداية عرضه عبر منصة البث الإلكتروني HBO.

وشهدت الحلقة التي عرضت أمس الأحد، موت الملكة "إيما أريان" وتؤدي دورها الممثلة شايان بروك، بعد تعثر إنجابها بطريقة طبيعية، وخضوعه لولادة دموية وشق الرحم، من أجل إنجاب طفل ذكر ، من زوجها الملك "فسريس تارجيريان"، الذي يؤدي دوره الممثل بادي كونسيدين.

مؤلف المسلسل جورج أر مارتن، رد على الإنتنقادات في بيان صحفي، وقال "هذه المشاهد، بكل ما فيها من قسوة وألم فظيع، يكاد يمزق القلب، كان لابد منها، حتى يكون المشاهد مستعدا للحروب المرعبة في العمل.

مسلسل "house of the dragon"، تدور أحداثه في 10 حلقات، ويتناول الفترة قبل 200 عام من أحداث "صراع العروش"، حول بداية انهيار عائلة تارجيريان.

ويرصد العمل، المأخوذ عن كتاب "النار و الدم" لمؤلفه جورج آر مارتن، قصة الحرب الأهلية الدموية، بين الفصائل المتنافسة من سلالة تارجيريان "أسلاف التنين أجون".

المسلسل، بدأ الإعداد له عام 2019، و استمر تصويره لمدة عام ، بعد فترة من التوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا، و من بطولة مات سميث، وبادي كونسيدين، وإيما دارسي، وريس إيفانز، وأوليفيا كوك، وستيف توسان.