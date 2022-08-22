من "التنمر" إلى "غضب"الأم".. أزمات بنات شريف منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان شريف منير، تريند موقع البحث جوجل، عقب تبادل ابنتيها "فريد"ة و"كاميليا" ، ووالدتهما الفنانة لورا عماد ، الرسائل الغاضبة عبر موقع "إنستجرام"، مساء أمس الأحد.

وجاءت رسائل " لورا"، لتعيد الحديث عن الفنان شريف منير، و ما يثار حوله وحول بناته، من خلافات وأزمات.

غضب الأم

.وكانت بداية الأزمة الأحدث، عقب نشر الأم "لورا"، مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت: "رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".

وأضافت ،:" بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

رد البنات

و علّقت الابنة "كاميليا" على ما نشرته والدتها؛ قائلة: "عمرنا ما بعدنا عنك وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكي امبارح ومكنتش عارفة إنك كنتي بتفكري في كده".

"فريدة"، من جهتها علقت على ما نشرته والدتها؛ قائلة: "ليه بتعملي كده؟ ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس؟".

تنمر

وعادت أسماء "فريدة" و"كاميليا" للظهور عبر مواقع التواصل، بعد عامين من تصدي والدهما الفنان شريف منير، للهجوم الذي شنه البعض عليه لنشر صور لطفلتيه، قائلًا: "مش هاسمح لحد يتحكم فيه ولا فى حد فينا.. كل شخص حر فى تصرفاته طالما لا يضر الآخرين.. وأنا فرحان ببناتي وبحبهم جدا وكاميليا عندها 12سنة".

شريف منير، رد على تعرض بناته للتنمر، عقب نشر صورللطفلتين عبر إنستجرام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: "كاميليا بتحب التصوير جدا، وعندما دخلت غرفة شقيقتها لكى تستيقظها من النوم قمت بتصويرهما ووضعتها على صفحتى الشخصية"، مشيرًا إلى أن التعليقات الإيجابية الجميلة كانت أكثر من السلبية وهذا دليل على أنهم أقلية لم يساووا شيئا بالنسبة لى".

وأشار إلى أن زوجته وبناته طلبوا حذف الصورة واحترم رغبتهن، ولكن بعد تفكير قرر إعادة نشرها لكى يثبت أنه حر، ولم يسمح لأحد أن يحدد له ما يقوم بنشره.

خلافات وقطيعة

الفنان شريف منير، كانت قد طاردته مؤخرا شائعات عن وجود خلافا مع إبنته الكبرى خبيرة التجميل اسما منير.

أسما، علقت على ما يثار، خلال ظهورها في احد البرامج، وقالت : "لا قطيعة مع والدي شريف منير، بل هو سندي في الدنيا وأتمنى أن يعطيه الله الصحة وطول العمر. لا أريد الرد على هذه الشائعات التي تطالني، إذ إنني لو التفت إليها فلن أعيش في هدوء، ولن أستجيب لها بالرد عليه بصور مع والدي".

وشهد فبراير 2020، بداية الحديث عن وجود خلافات بين الفنان وابنته الكبرى، وقامت أسما ابنة الفنان شريف منير، بإعادة نشر مقطع الفيديو الذي نشره والدها على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتضمن عددا من الصور ولقطات تجمعهما، على أغنية مدحت صالح وعفاف راضي "أحلى بنوتة"، بهدف مصالحتها.

وكتبت "أسما"، تعليقًا على الفيديو: "هي دي تقريبا علاقتي أنا وأبويا ناقر ونقير، أبويا برج الثور وأنا برج الحمل الاثنين طيبين بس سخنين ومتسرعين، عايزة أحكيلكم على موقف مهم جدا وأثر فيا".

وأضافت: "أبويا عمل حاجة إمبارح علمتني حاجات كتير أوي، للي ميعرفش كان في سوء تفاهم كدا وكنت زعلت شوية منه، فجأة لقيته منزل ڤيديو عنده على الإنستجرام بيطيب خاطري وبيقولي ما تزعليش قدام كل الناس، طبعا أنا كنت طايرة من الفرحة ونسيت اصلا إني كنت في يوم زعلانة لأنها حركة في منتهى الجمال والحنية والطيبة، وكمان علمتني كتير أوي وده اللي خلاني أحكي الموضوع".

وتابعت: "أولا اتعلمت إن الاعتذار بيكبر الواحد جدا عمره ما يصغره، الكبرياء اللي يخلي حد فاكر إنه لو ما اعتذرش هو كده جامد ده كلام فارغ، علمني إني لما أزعل بنتي أعتذر لها لو فعلاً غلطانة عشان عرفت قد إيه بيفرق في النفسية ومش عشان إحنا أهل يبقي مش وارد إننا نغلط".

واستطردت: "أبويا جريء وصادق واللي على قلبه على لسانه وأنا بحترمه وبحبه وبتعلم منه كل يوم، عامل معادلة صعبة وحقيقي خطيرة، مكس كده بين إنه صاحبي وأبويا، يعني ضحك وتهريج وأحكيله كل حاجة بس وقت الجد عسكري واقفة قدام حضرة الظابط".

واختتمت حديثها موجهة رسالة لوالدها قائلة: "ربنا يبعد عنا العين الوحشة ويباركلي فيه وفي عمره وأفضل أتعلم منه كل يوم وأفضل فخورة إنه أبويا العمر كله".

وكان الفنان شريف منير نشر فيديو له رفقة ابنته أسما، وعلق عليه: "أنا منزل الكليب ده علشان بصالح أسما، بنتي وحبيبتي، لأني كنت مزعلها، متزعليش مني يا أسما، أنا فعلا كنت بايخ".