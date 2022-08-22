نرمين الفقي تنشر صورا على البحر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الفقي في الصور بملابس صيفية، من أمام البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي،: "البرنسيسة، منورة يا قمر، الله يحفظك حبيبتي، الجميلة، أنتي جميلة كدا إزاي، الحلوة بزيادة، ربنا يفرح قلبك يا جميلة، اللي بتصغر كل ما تكبر".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

"الكبير أوي 6" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.