شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة عبر الزمن.. سيمون برفقة شقيقها فى صورة من طفولتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سيمون، على مشاركة صورة نادرة من طفولتها برفقة شقيقها سركيس، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت عليها: "أخويا... حبيبي، سركيس".



سيمون على تويتر

والخميس الماضى، أحيت النجمة سيمون الذكرى 96 لميلاد الفنان الراحل جميل راتب، مؤكدة أنه واحد من أجمل الشخصيات والفنانين التى تعاملت معهم خلال مشوارها الفنى، كما أنه كان صاحب ثقافة وفكر، وأنه كان سببا فى حدوث أشياء كثيرة جميلة فى حياتها.



حساب سيمون على تويتر

وقالت سيمون، عبر حسابها على إنستجرام، "من أجمل الشخصيات والفنانين اللي تعاملت معهم.. ثقافة وفكر ورقي وأصول ويصون العشرة والأيام، وفنان عالمى وسبب في حاجات جميلة فى حياتى، كل سنة وهو فى مكان أجمل، جميل دايما راتب الله يرحمه.

من ناحية أخرى، أكدت النجمة سيمون فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنها تجدد تعاونها في أغنية جديدة مع الشاعر هشام قبارى، التي تعاونت معه مؤخرًا فى أغنية "الروح الفرفوشة" مشيرة إلى أن الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت وتحمل فكرة مختلفة وجديدة عليها.

تخرج جميل راتب من مدرسة الحقوق الفرنسية، واستكمل دراساته الجامعية في فرنسا بدأ التمثيل منذ أن كان في مرحلة الدراسة، لكن أول ظهور سينمائي له كان في عام 1946 من خلال فيلم (أنا الشرق)، ثم غادر إلى فرنسا مرة أخرى ليواصل عمله الفني في السينما، ثم عاد إلى مصر مجددًا مع منتصف سبعينات القرن العشرين وبدأ الظهور في السينما المصرية منذ ذلك الحين على نحو مكثف