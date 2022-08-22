شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلا غنائيا فى لبنان الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة إليسا حفلاً غنائيًا في لبنان يوم 15 سبتمبر الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



إليسا

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة " أنا وبس" الأسبوع الماضى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

وعلقت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بقصص الحب، أنا وبس، تبدأ مشوار الألبوم الجديد". وأضافت "بتشاهدوا الفيديو عبر قناتي على يوتيوب وبتسمعوها على كل المتاجر الرقمية".

احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 200 مليون مشاهدة وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" 200 مليون في هذا الوقت القصير خلينا نحتفل".

وكانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخرًا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنتى"، ثم قالت أصالة "يا رب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكيه.