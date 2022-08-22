شكرا لقرائتكم خبر عن توم هاردي يفوز بميداليتين ذهبيتين فى مسابقة جيو جيتسو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم توم هاردي لا يعد مجرد ممثل بارع لأفلام الأكشن والفنون القتالية فقط، وإنما هو بطل في الحقيقة، تخطي مجرد اتقان الحركات القتالية، وذلك بعدما حصل مؤخرًا وفقًا لموقع الديلي ميل على ميداليتين ذهبيتين في مسابقة جيو جيتسو في عطلة نهاية الأسبوع.

ورصد تقرير الديلي ميل عدة لقطات لممثل هوليود من فوزه الأخير وتتويجه في البطولة الذى برع فيه وفاز على الرياضين الذين يتقنوها ليثبت مدي براعته وكفاءته في تلك الرياضة.



توم

كشفت المنصة الإنجليزية الشهيرة BBC، عن ملامح جديدة للموسم السادس من سلسلة الدراما الشهيرة Peaky Blinders، ظهر من خلالها مشاركة النجم العالمي توم هاردي، بشخصيته الشهيرة ألفي سولومنز، ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الإنجليزية، لقطات جديدة يظهر من خلالها النجم العالمي توم هاردي، وهو يتحدث مع النجم العالمي كيليان مورفي.



توم هاردي

من ناحية أخرى سبق وكشفت الصفحة الرسمية لمسلسل دراما العصابات Peaky Blinders، قبل فترة عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم السادس، للنجمة العالمية أمبير أندرسون، التى تشارك لأول مرة فى الموسم الجديد بشخصية جديدة.



توم هاردي فى صورة اخرى

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير عبر تويتر، صورة النجمة العالمية أمبير أندرسون، وهى ترتدي ملابس شخصيتها الجديدة التى رجح الكثيرين بأنها بديلة للنجمة العالمية هيلين ماكرورى صاحبة شخصية بولي جراي، التى رحلت عن عالمنا مؤخرًا.



توم

ونقلت صحيفة collider في تقرير لها مؤخرًا، تصريحات من ستيفين نايت مؤلف المسلسل الشهير، الذى أكد تحويل العمل الدرامي إلى فيلم سينمائي من المقرر عرضه فى 2023، والذي يسرد من خلاله مستقبل العائلة الأشهر فى شوارع بيرمنجهام ولندن فى الربع الأول من القرن التاسع عشر.

وكشف القائمون على المسلسل الدرامي الشهير، مؤخرًا، عن البوستر الرسمي الأول للسلسلة الشهيرة الذى ظهر فيه النجم العالمي كيلين مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي، وحملت الحلقة عنوان "اليوم الأسود – Black Day".