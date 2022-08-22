شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى جاد يطرح أحدث كليباته الغنائية "يا حبيبى تعالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان مصطفى جاد كليب أغنيته الجديدة، بعنوان "يا حبيبي تعالي" عبر يوتيوب، وهي من كلمات أحمد سرور ومصطفى جاد الذي لحن الأغنية أيضًا، والكليب من إخراج المخرج اللبناني "حسـين شعلان" الـذي تـعاون معه للمرة الأولى، وتم تصويرها في لبنان.

وكان طرح الملحن والمطرب مصطفى جاد أغنية تحمل اسم "انتى بتاعتى" وتحمل مزيجًا بين موسيقى الـPop والـ EDM، وهي من كلمات أحمد سرور وألحان مُصطفى جاد وتوزيع موسيقي MAZ.

وتزوجت كارمن سليمان، من الملحن مصطفى جاد بعد قصة حب قوية كشف عنها الأخير في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني، حيث أوضح أنه يكبر كارمن بـ10 سنوات، وأنه وقع في حبها من النظرة الأولى وقال بينه وبين نفسه: "هي دي مراتي" بعد أن قابلها بأحد الاستديوهات، وحاول إقناعها بالارتباط به ونجح في ذلك بعد 8 شهور كان يرسل إليها الزهور باستمرار ويؤكد على حبه الشديد لها.