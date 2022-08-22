شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يعلن الفائزين بمشروع "الرسائل العلمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان سعيد قابيل مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن نتائج مشروع "نشر الرسائل العلمية" ضمن إصدارات ومطبوعات المهرجان في محور الدورة المقبلة "التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي".

وفاز في تلك المسابقة كل من: (سباعي السيد من مصر، وعنوان الرسالة هو "أثر تقنية المعلومات في المسرح - المسرح الرقمي نموذجًا"، والدكتور محمد كاظم هاشم من العراق، وعنوان الرسالة هو "جماليات التقنيات الرقمية في تشكيل العرض المسرحي العالمي"، كما فاز الدكتور محمود صبري من مصر، وعنوان الرسالة "العلاقة بين الوسائط الرقمية ومفهوم المحاكاة في فضاء العرض المسرحي" ، والدكتورة نجوى قندقجي من الأردن، وعنوان الرسالة "توظيف الصورة الرقمية في العرض المسرحي بين الفعل الدرامي والوسائطية استنادا إلى ثلاث تجارب من المسرح البريطاني".

وفازت أيضًا نوران مهدي من مصر، وعنوان الرسالة "خطاب الأجساد المهجنة في الفنون الأدائية المعاصرة - دراسة في الأنثروبولوجيا البيوثقافية"، والدكتور علي محمد عبيد من العراق، وعنوان الرسالة "الواقع الافتراضي وانعكاساته في أداء الممثل المسرحي"، وعمرو الأشرف محمد صالح الدالي من مصر، وعنوان الرسالة "الضوء وتشكيل الفراغ في عروض الرقص المسرحي الحديث في مصر".

الفائزين بمسابقة الرسائل العلمية سوف يتم نشر كل رسالة في كتاب ، بالإضافة لجائزة مالية لكل كاتب، وسيتم تقسيم الندوات الخاصة بالرسائل على جلستين، ثلاث من هذه الندوات يديرها الدكتور محمد زعيمة، وثلاث رسائل يديرها الدكتور عبدالرحمن بن زيدان.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني،وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر ومهندس الديكور حازم شبل.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية .