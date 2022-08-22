في أحدث ظهور لهما .. نجمي برنامج ستار أكاديمي في موسمه الأول يحتفلان بمرور 20 عاما على صداقتهما

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 05:51 مساءً - نشر الفنان الكويتي ” بشار الشطي ” صورتين عبر حسابه على إنستجرام ظهر بها برفقة الفنان المصري ” محمد عطية ” أثناء تواجدهما بلبنان في أحدث ظهور لهما .

وأعرب بشار الشطي في تعليقه على الصور عن تقديره لعلاقة الصداقة التي تجمعه بمحمد عطية منذ أن تعرفا على بعضهما البعض خلال مشاركتهما بالموسم الأول من برنامج (ستار أكاديمي) إلى الآن .

فكتب قائلا : ” لا تحتاج الصداقة القوية إلى محادثة يومية ولا تحتاج دائمًا إلى أن تتواجد مع صديقك في نفس المكان .. طالما أن العلاقة تعيش في القلب، فإن الأصدقاء الحقيقيين لن ينفصلوا أبدًا .. أحبك أخي ” .

ورد محمد عطية على رسالة بشار الشطي في تعليق له فقال : ” أنا محظوظ لأن لدي أخ مثلك .. الكلمات لا يمكن أن تصف أبدًا كم تعني لي .. أحبك أكثر يا أخي ” .