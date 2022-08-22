شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مرور 13 عامًا على inglourious basterds.. ما لا تعرفه عن ملحمة كونتين تارانتينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى مرور 13 عامًا على طرح واحد من أهم أفلام السينما العالمية في تاريخها، وهو فيلم inglourious basterds الذى يتضمن عددا كبيرا من النجوم والنجمات تعاونوا فيه مع المخرج الكبير تارانتينو، الذى يعتبر العمل بمثابة واحدة من أهم الأعمال المقربة له، ولا يوجد أدل على ذلك من عدد الترشيحات الكبيرة الذى ترشحها الفيلم للجوائز الكبرى الذى نستعرضها في السطور التالية.

الفيلم ترشح لثمانية جوائز أوسكار، إلا أنها لم يتوج سوي بواحدة فقط، كما ترشح لستة جوائز بافتا، حصل أيضاً على واحدة منها.



صور من الفيلم

وربما لا يعلم كثيرون أن الفيلم الذى طرح عام 2009 يحتل الفيلم المرتبة 77 بقائمة IMDB ضمن الأفلام الأكثر نجاحاً بالتاريخ وذلك وفقاً لاختيارت الجمهور الذى منحه تقييماً مرتفعاً، بفضل ما أظهره الممثلين فيه من قدرات تمثيلية كبيرة خلال حقبة زمنية تعود للحرب العالمية الثانية، وما اعقب احتلال المانيا لفرنسا، كما يشهد ظهور شخصية هتلر ضمن أحداثه، ويظهر التصرفات الوحشية للنازيين.

الفيلم يشارك فيه مجموعة نجوم قاموا ببطولته منهم براد بيت وميك مايرس وكريستوف والتز، ومن إخراج كوينتين ترانتينو، وتتحدث قصة الفيلم عن فتاة تدعى "شواسانا دريفس" تشهد مقتل عائلتها على يد رجل نازى يدعى الكولونيل "هانز لاند" وذلك بعد احتلال ألمانيا لفرنسا فى الحرب العالمية الثانية، تهرب الفتاة وتتقمص شخصية أخرى وتقرر الانتقام من قاتل عائلتها وتصبح قائدة ثورية ضد النازيين.