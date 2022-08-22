شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الدعوة عامة" بطولة محمد عبد الرحمن يحقق 108 آلاف جنيه ليلة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "الدعوة العامة" إيرادات بلغت 108,903 ألف جنيه أمس الأحد في شباك التذاكر، وهو من بطولة محمد عبد الرحمن "توتة" واحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، وانطلق الفيلم في دور العرض الأربعاء الماضى للمنافسة في موسم الصيف، من إخراج وائل فرج.

وحضر العرض الخاص لـ "الدعوة عامة" كلاً من محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد بطلا الفيلم فيما غياب أحمد الفيشاوى عن الحضور، وتواجد عدد من نجوم مسرح لدعم صديقم محمد عبد الرحمن وأبرزهم على ربيع، مصطفى خاطر، محمد أنور، أوس أوس، حمدي الميرغني، وكذلك ليلى وملك زاهر، إنجي وجدان، أسما شريف منير، مروة الأزلى، محمد علاء.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

ويعرض في السينمات حالياً بجانب "الدعوة عامة" أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد وإخراج خالد الحلفاوى، و"بحبك "بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى ويشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدى الميرغنى وهدى المفتى، و"عمهم" بطولة محمد أمام وإخراج حسين المنباوى.