لورا عماد.. هاجمت ابنتيها واعتزلت الفن بعد زواجها من شريف منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة لورا عماد، رسالة قاسية لابنتيها "فريدة وكاميليا" من الفنان شريف منير، أمس الأحد.

ونشرت لورا، مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".

أضافت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي"

وعلق الفنان شريف منير زوج الفنانة لورا عماد على هذه الرسائل، "الخليج 365" من جانبه هاتف الفنان شريف منير، للرد على ما كتبته "لورا" ولسؤاله عن حدوث انفصال بينهما من عدمه؛ فقال: "دي أمور عائلية.. وأنا مش هتكلم فيها".

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن لورا عماد:

- ولدت لورا في 1 يناير 1972.

- عملت في بدايتها الفنية كموديل للإعلانات.

- اكتشفها الفنان طارق التلمساني.

- أولى أعمالها فيلم "البطل" 1998 مع النجم أحمد زكي

- تزوجت من الفنان شريف منير وأنجبت منه ابنتيها كاميليا وفريدة.

- حققت شهرة عالية بعد مشاركتها في مسلسل "الرجل الآخر"، بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

- في عام 2000 شاركت في فيلم "أرض الخوف"، مع الفنان الراحل أحمد زكي.

- اعتزلت التمثيل من حوالي ما يقرب من 20 عاما بعد زواجها من الفنان شريف منير.

- عادت الفنانة لورا عماد، للتمثيل مرة أخرى عن طريق المشاركة في حكاية "وانسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4".

- في يونيو الماضي، أعلنت لورا عماد زوجة الفنان شريف منير، إصابتها بفيروس كورونا.

- ونشرت لورا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "طبعا إحنا قلعنا الماسك وبدأت مشاعرنا الفياضة إنها تظهر ونبوس بعض ونحضن بعض، أنا كنت من الناس المحافظين جدا في الموضوع ده ومن المشاعر اللي بدأت تظهر من الناس جالي كورونا، وعلّقت لورا على الفيديو: "الحمد لله على كل شيء".