ماجدة خير الله تعلق على تكريم لبلبة من مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن سعادتها بتكريم الفنانة لبلبة بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت ماجدة صورة لبلبة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "بمناسبة تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة، فهذه الفنانة (لبلبة) التي يمتد تاريخها الفني لأكثر من ستين عاما، حيث بدأت نشاطها الفني وهي دون السابعة، لم أشاهدها ولم أسمعها في أي من برامج النميمة، المنتشرة بشدة هذه الأيام، ولم أسمعها ترد على سخافات السوشيال ميديا ولم تتورط في الإساءة لأي من الزملاء".

وأضافت: "ورغم إنها عاصرت أهم نجوم الفن وأكثرهم شهرة وكانت قريبة من الجميع لم تتاجر بعلاقاتها وذكرياتها مع أي منهم، لبلبة احترمت حياتها الشخصية والفنية، فنالت احترام من يجيد احترام الآخرين، سافرت معها لسنوات إلى مهرجان كان، وكانت الأكثر حرصا على حضور معظم الأفلام ومناقشتها مع بقيه الزملاء بلا أي ادعاء".

وتابعت: "شاهدتها مؤخرا في المسلسل الرمضاني (دايما عامر) مع مصطفى شعبان، فكانت في كامل لياقتها الفنية والذهنية، والغريب أنها لا تطنطن، ولا تجيد الحديث عن أعمالها الفنية عمال علي بطال، سعدت جدا لاتفاق رئيس مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي ومديره أمير رمسيس على تكريم لبلبة في دورة هذا العام".

يأتي ذلك التكريم تقديرا لمسيرتها المهنية التي انطلقت منذ نعومة أظافرها وامتدت لسنوات قدمت فيها العديد من الأعمال الهامة والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون والاستعراض.

من جانبه علق الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على ذلك التكريم قائلا إنه تكريم مُستحق لفنانة أفنت عمرها في تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما تقدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهورها على الشاشة الساحرة، ورغم عطائها على مدار سنوات حياتها إلا أنها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها وما زال لديها الكثير لتقدمه، ولي الشرف أنني شاركتها ذلك المشوار من خلال عدة أعمال جمعتنا سابقا.

أضاف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن لبلبة مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل تشارك فيه، وذلك لقدرتها الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.

فيما عَبرت لبلبة، عن سعادتها بالتكريم حيث قالت إنه رغم تكريمها في العديد من المحافل الدولية والمحلية، إلا تكريم مهرجان القاهرة له طابع خاص بالنسبة لها، حيث وصفته بأنه بمثابة الجوهرة التي تتوج مسيرتها الفنية، وبخلاف كونه أحد المهرجانات الدولية الكبرى، فالوقوف على مسرحه كأحد المُكرمين هو حلم وشرف كبير يتمنى كل فنان مصري أن يناله.

يشار إلى أن لبلبة، اسمها الحقيقي نينوشكا مانوج كوباليان، وهي تنتمي لنفس عائلة الفنانتين فيروز، ونيللي، التي كُرمت من قِبل المهرجان بنفس الجائزة العام الماضي في دورته الـ 43.