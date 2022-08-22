فيديو| ناهد السباعي: "أنا مش بعرف ألبس وماما اللي بتختارلي فساتيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة ناهد السباعي على الصور التي تلتقطها مع والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي.

وقالت ناهد، خلال لقائها في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "Mbc" مصر: "الحمد لله، أنا مرتبطة جدا بوالدتي، وعلى طول معاها، وعلى طول بتعلم منها، وهي ست مثقفة جدا، وقوية جدا، وهي لو جنبي في صورة أنا مش ببان كارزميتها قوية جبارة".

وأضافت ناهد: "إحنا بنحب نتصور مع بعض أوي، بس هقلل من الموضوع دا، لأني بخاف عليها من الحسد، وهي اللي بتنقي لي فساتيني لأني أصلا مش بعرف ألبس، عمري ما عملت شوبينج".

وعن صورها بـ "البيجامة"، قالت ناهد: "لازم كل البيت يلبس نفس البيجامة في العيد، دي طقوس".

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما أخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.