كتب امير فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:54 مساءً - احتفل الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بعيد ميلاد والدتهما في منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور لوالدة وائل عبد العزيز بالأبيض والأسود، ظهرت بها في فترة شبابها وبرفقة والده .
وكتب وائل عبد العزيز في تعليقه على الصور ومعايدته لوالدته : ” النهاردة عيد ميلاد أمي .. كل سنة وانتي طيبة يا ست الكل ” .
وتفاعل المتابعون على المنشور موجهين معايداتهم لوالدة وائل عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها .. فيما أشار البعض في تعليقاته إلى وجه الشبه بينها وبين إبنتها ياسمين عبد العزيز .
كانت هذه تفاصيل خبر صور نادرة لوالدة الفنانة ياسمين عبد العزيز .. والجمهور : ” شبهها أوي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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