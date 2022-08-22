صور نادرة لوالدة الفنانة ياسمين عبد العزيز .. والجمهور : ” شبهها أوي “

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:54 مساءً - احتفل الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بعيد ميلاد والدتهما في منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور لوالدة وائل عبد العزيز بالأبيض والأسود، ظهرت بها في فترة شبابها وبرفقة والده .

وكتب وائل عبد العزيز في تعليقه على الصور ومعايدته لوالدته : ” النهاردة عيد ميلاد أمي .. كل سنة وانتي طيبة يا ست الكل ” .

وتفاعل المتابعون على المنشور موجهين معايداتهم لوالدة وائل عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها .. فيما أشار البعض في تعليقاته إلى وجه الشبه بينها وبين إبنتها ياسمين عبد العزيز .