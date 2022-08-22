” ادتكم عمري وصحتي، اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد ” .. لورا عماد تكشف عن وجود خلافات مع زوجها شريف منير وتوجه رسالة قاسية لإبنتيهما

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:54 مساءً - وجهت الممثلة ” لورا عماد ” زوجة الفنان ” شريف منير ” رسالة قاسية إلى إبنتيها (فريدة وكاميليا) كشفت من خلالها عن وجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها .

ونشرت لورا عماد مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام ظهر به الفنان شريف منير برفقة إبنتيه فريدة وكاميليا خلال تواجدهما بأحد المطاعم .

وكتبت لورا في تعليقها على الفيديو : ” رسالة إلي بناتي فريدة وكاميليا بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير ” .

وتابعت : ” وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة ازاي !! .. بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!! ” .

وأضافت : ” وهقولكم حاجة واحدة بس، اللي مالوش خير في أمه مالوش خير في حد !! .. بتمنالكم كل خير وصحة وربنا يهديكم في يوم من الأيام !! ” .

واختتمت الممثلة لورا عماد : ” بس ربنا موجود وكبير قادر علي اللي عمل فيكم كدة إنه يرده ليه في يوم من الأيام !!! .. مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا إسمي ” .

وعلى الجانب الآخر ردت إبنتها فريدة في تعليق لها على هذا المنشور قائلة : ” ليه بتعملي كده؟ ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس؟ ” .

لترد عليها والدتها : ” أنتوا بتموتوني كل يوم وأنت عارفة كده كويس .. ربنا يهديكي، صحيح الزن على الودان أمر من السحر ” .

فيما جاء في تعليق إبنتها كاميليا على المنشور : ” عمرنا ما بعدنا عندك وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكي إمبارح مكنتش عارفة أنك بتفكري كده ” .

وعلقت لورا عماد على إبنتها فقالت : ” انتم عارفين كويس أوي إني بشحتكم وبتهربوا مني .. ربنا موجود ويهديكم من الزن اللي على ودانكم ” .

ولاقي المنشور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذي تساءل البعض منهم حول إن كان قد تم الطلاق والانفصال بينها وبين زوجها الفنان شريف منير .. والبعض الآخر أبدى اعتراضه وانزعاجه من نشر المشاكل الخاصة والعائلية أمام الجميع .