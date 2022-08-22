شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل البوم على الحجار.. 12 أغنية منهم أغنيتان من ألحان شقيقه الراحل ومصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عام ونصف من اختيار كلمات الأغانى والألحان لإطلاق البوم جديد، هي المدة التي استغرقها المطرب الكبير على الحجار للاستقرار على أغنيات البومه الجديد الذى قرر طرحه خلال الفترة المقبلة والذى سيحمل العديد من المفاجآت لجمهوره الذى يحبه ويعشق أغنياتها، ونكشف لكم التفاصيل الأولية من البوم على الحجار الجديد في السطور التالية.

يحتوى البوم الفنان على الحجار على 12 أغنية، انتهى من تسجيل 11 أغنية ويتبقى له أغنية وحيدة، سيقوم بتسجيله خلال الشهر المقبل لبدء الترويج لألبومه الجديد قبل طرحه بالأسواق.

يتعاون الفنان على الحجار مع الكثير من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، ومن بين أغنيات الألبوم أغنية من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار وهو أخر لحن أعطاه له قبل الوفاة، كما يتعاون على الحجار خلال الألبوم مع الفنان مصطفى قمر حيث قام الأخير بتلحين أغنية له، وهو التعاون الثانى بينهم بعد نجاح اغنية "يمامة" التي تم طرحها منذ 16 عام.

وقدم النجم علي الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذي رفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم عدد من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره، منها الزين والزينة، والليل وآخره، واعذريني، وبدور عليكي، ومسألة مبدأ، وبطلة حكايتي، ويا أبو الريش، وقالوا علينا ديابة، وريشة، وتجيش نعيش، وهنا القاهرة، ومش عارف ليه، وزى الهوا، واختتم حفله باغنية اللى بنى مصر.

وكان المطرب على الحجار طرح مؤخراً، أغنية تحمل اسم "بطلة حكايتى"، على موقع الفدييوهات "يوتيوب" وباقى منصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية التي يتعاون فيها مع الشاعر طارق على والملحن خالد داغر ومن توزيع محمد عبد الله.