شيرين عبد الوهاب تنتقم من جديد من حسام حبيب… لن تصدّق ماذا فعلت!!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 11:43 صباحاً - أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيًا كبيرًا على مسرح قرطاج الاثري بدولة تونس وذلك أول أمس السبت 20 أغسطس.

وقدمت شيرين اغنيتها الشهيرة اه يا ليل، وعندما جاء المقطع الذي يقوم (ايه يعني غرامك ودعني) لوح الجمهور لها بطليقها حسام حبيب لتظهر علامات الاشمئزاز على وجهها واشارت بيدها انه لم يعد يعني لها شئ. وهو ما اعتبره البعض طريقة جديدة للانتقام من طليقها.

واستقبل الجمهور التونسي، النجمة شيرين عبد الوهاب بحفاوة كبيرة، وظهرت شيرين بإطلالة بفستان أسود مفتوح ووزن زائد.

حفل شيرين عبد الوهاب في تونس:

وأحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا جماهيريًا في حفل ختام مهرجان قرطاج، وقدمت لجمهورها مجموعة مميزة من الأغاني التي يحبونها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها في الحفل بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستانا أسود طويلًا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه غير متناسق مع قوامها وهذا ما اكدت عليه التعليقات.

وعلّق متابعو شيرين عبد الوهاب على إطلالتها قائلين: “بطانة ولا شفاف”، ولكن نالت إطلالتها إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

منى زكي تدعم شيرين عبدالوهاب:

وحرصت الفنانة منى زكي على دعم المطربة شيرين عبدالوهاب، وقامت بإعادة نشر فيديو استقبال الجمهور للأخيرة في حفلها الذي أقيم مساء يوم السبت 20 أغسطس في قرطاج بتونس، منى زكي نشرت الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على موقع إنستجرام، وعلقت: “فنانة كبيرة أوي يا رب دايمًا في مكانك الصح”.

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب مع صابر الرباعي:

وكانت شيرين قد نشرت صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي، “إنستجرام” ظهرت خلالها بصحبة النجم التونسى صابر الرباعي وزوجته، والسفير المصرى بتونس وزوجته، ونبيل عبد المقصود، وعلقت: “فخورة كل الفخر إنى هقابل الجمهور التونسى فى ختام مهرجان قرطاج الدولي، وإن شاء الله انتظروا أحلى حفلة، ومبسوطة إنى قابلت النهاردة سيادة السفير المصرى فى تونس وحرمه والأستاذ صابر الرباعى وحرمه ود. نبيل عبدالمقصود”.

أعمال شيرين عبد الوهاب :

من جهة أخرى، كشف الشاعر أمير طعيمة عن البوستر الخاص بأغنية “المترو” للمطربة شيرين عبد الوهاب تمهيدا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من غناء النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، وكلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.

ومن المقرر أن تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة أيضا بعنوان “عودتنى الدنيا” بالتعاون مع النجم تامر عاشور (ملحن الأغنية) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وأغنية “عودتنى الدنيا” من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى، وتنتمى للأغانى الدرامية التى تميزت فيها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور.

يُذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب “وبحلفلك” في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان “يا معافر”.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على تطبيق “فيسبوك”، القائمة الكاملة لفعاليات المهرجان، والذي تمت إقامته من يوم 14 أغسطس إلى يوم 20 أغسطس بحضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم شيرين عبد الوهاب، وصابر الرباعي.

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