شيرين عبد الوهاب : ” أنا كنت ميتة “

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 11:43 صباحاً - وجهت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” رسالة إلى جمهورها معربة عن امتنانها له وتقديرها لما قدموه لها من دعم ومساندة لتجاوز أزماتها والعودة إلى نشاطها الفني .

فقالت شيرين عبد الوهاب في مقطع فيديو متداول ظهرت به وهي على المسرح أثناء إحيائها لحفل ختام مهرجان قرطاج : ” عايزة أقول كلمتين صغيرين أشكر فيها الجمهور اللي رجعني تاني للحياة ” .

وتابعت شيرين : ” وأشكر ناس معينين وقفوا معايا جدا في الفترة النفسية الأخيرة دي .. وأد إيه أنا كنت ممتنة جدا لسيادة السفير المصري اللي بغني بحضوره النهاردة على دعوتي لمهرجان قرطاج اللي بيحيي أي إنسان ممكن يكون ميت وأنا كنت ميتة ” .

كما قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب التحية لطبيبها الدكتور ” نبيل عبدالمقصود ” أستاذ علاج السموم والإدمان بقصر العيني الذي حرص على التواجد وحضور الحفل معها .

وعلقت على ذلك قائلة : ” عايزة أشكر دكتور نبيل عبد المقصود دكتوري .. هو ده الدكتور اللي رجعني وعالجني بجد .. من إسبوعين قولتله أنا مش هقدر أغني، قالي هتقدري وأنا هاجي معاكي ” .