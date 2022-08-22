أصبح شابًا وسيمًا.. نجل ليلى علوي حديث الجمهور في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا! – (شاهد)

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 11:43 صباحاً - الكثيرون يعرفوا أن النجمة المصرية ليلى علوي لم تتزوج في حياتها إلاَّ مرة واحدة، وزوجها هو رجل الأعمال المصري، منصور الجمال، الذي أنفصلت عنه وتوفي في بداية عام 2020 وأنهما لم ينجبا.

لذا قررت ليلى تبني طفل إذ قامت إحدى قريباتها والدة “خالد” قبيل موتها بتوصيتها عليه، فأعلنت تبنيها له خاصة أنها تزوجت في سن متأخر.

ابن ليلى علوي هو شاب يُدعى خالد وهو ابنها بالتبني وليس ابنها من بطنها، حيث أن ليلى علوي لم تُنجب من زواجها السابق وعن حقيقة وفاة نجلها كان هذا الخبر هو مجرد شائعة منذ فترة ولم يكن لها أى صلة بالحقيقة حيث أن آخر ظهور له كان برفقتها فى برنامج “أبلة فاهيتا“.

وخالد يبلغ من السن حاليًا 19 عاما، وفي تصريحات تليفزيونية سابقة للمثلة المصرية شددت أن الله عوضها بخالد عن نعمة الإنجاب، وأصبح يملك كل تفكيرها ويسيطر على وجودها في الدنيا.

زواج ليلى علوي:

وعرفت في الوسط الفني، بأنها آنسة ولم تخوض تجربة الزواج، حتى بداية عام 2007، عندما أعلنت ليلى زواجها من عم “خديجة” زوجة جمال محمد حسني مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رجل الأعمال منصور الجمال.

وقالت ليلى علوي، أنها تعرفت على الجمال في إحدى السهرات الرسمية، وتبادلا الإعجاب وارقام التليفونات، وتحولت الصداقة إلى علاقة حب وارتباط.

وفي عام 2015، أعلنت ليلى علوي، انفصالها عن رجل الأعمال منصور الجمال الذي أنجبت منه ولدهما بالتبني “خالد”، معلنة إستمرار صداقتهما رغم الطلاق، وقد توفي طليق النجمة المصرية ليلى علوي في شهر أبريل عام 2020، بعد تعرضه لأزمة صحية نُقل على إثرها لأحد مستشفيات العزل بالقاهرة وذلك للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا؛ وحرصت طليقته على نشر خبر وفاته ونعيه.

تكريم ليلى علوي في “مهرجان الأمل السينمائي الدولي”

وكشف “مهرجان الأمل السينمائي الدولي” لذوي الهمم، برئاسة المخرج فادي اللوند، عن تكريم عدد من الفنانين المصريين والعرب، خلال دورته الثانية، حيث تم الإعلان من قبل عن تكريم الفنانين المصريين على رأسهم النجمة ليلى علوي، كما تم اختيار الفنانة اللبنانية القديرة كارمن لبّس لتكريمها ضمن مجموعة النجوم في الدورة الثانية للمهرجان، والتي تُقام آخر أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك تقديرًا لمسيرتها التمثيلية الطويلة.

أربع ستات شداد فيلم ليلى علوي الجديد

وعلى الصعيد الفني، تستعد النجمتين إلهام شاهين وليلى علوي، حاليًا في مرحلة تحضيرات فيلمها الجديد “4 ستات شداد“.

ويعقد المخرج محمد أبو سيف، حالياً جلسات عمل من أجل اختيار باقي أبطال العمل، من أجل انطلاق التصوير قريباً،

وقد شاركت ليلي علوى في موسم رمضان 2022 بـ مسلسل دنيا تانية الذي تعرض لموجه كبيرة من الانتقادات، والعمل كان من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبدالعال، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم مجدي كامل، فراس سعيد وآخرين.

ومن ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي في الفترة القادمة عرض فيلم التاريخ السري لكوثر، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ويشاركها البطولة زينة وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

وكان آخر أعمالها في السينما فيلم 200 جنيه، تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد رزق، هاني رمزي، أحمد آدم، محمود البزاوي، أحمد السعدني، ومي سليم

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