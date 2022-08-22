شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا برفقة ابنتها.. وتعلق: "حب ليس له مثيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا عن صورا جديدة بصحبه ابنتها الصغيرة مالتى، عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وظهرت بريانكا شوبرا فى صور سيلفى جالسة بصحبه ابنتها، وعلقت على الصور بـ"حب ليس له مثيل"، وفى صورة أخرى ظهرت الطفلة وهى تضع قدمها على وجه والدتها.



بريانكا شوبرا على انستجرام

وكانت قد كشفت بريانكا شوبرا من خلال تعليقها على منشور لها، تفاصيل معاناة ابنتها بعد الولادة حيث انها ولدت قبل موعدها وظلت فى العناية المركزة الخاصة بحديثى الولادة لمدة 100 يوم، وذلك بعد ولادتها من بديلة.



بريانكا وابنتها

وعلى جانب آخر يبدو أن النجمة الهندية بريانكا شوبرا التى تعتبر من أهم النجمات حول العالم تنشغل حالياً بأعمالها ومشاريعها الاستثمارية بجانب كونها ممثلة، إذ نشر تقرير موقع الديلى ميل لها عدة صور مؤخراً بعدما صارت واجهة لأحد البراندات، حيث حرصت على التقاط سيشن تصوير تم نشره مؤخراً.



بريانكا شوبرا وابنتها

وأكد تقرير الديلى ميل أن بريانكا شوبرا بدت خلال الصور بوزن زائد عما اعتاده متابعيها، وهو الأمر التى لم تنكره بنفسها إذ أكدت أنها صارت "كيرفى".

وتأتى جلسة التصوير بعدما شوهدت الممثلة العالمية بريانكا شوبرا وملكة جمال العالم السابقة أثناء مغادرتها اجتماع عمل فى بيفرلى هيلز فى وقت سابق وفقاً لتقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن الممثلة البالغة من العمر 40 عاما ظهرت وهى تستمتع بوقتها عقب اجتماعها فى إطلالة كاجوال.

وكان ذلك الظهور الأول لها بعد حوارها الأخير التى كشفت فيه عن مشاريعها التى تحضر لها خلال الآونة المقبلة برفقة زوجها نيك جوناس أثناء تصريحاتها لمجلة "فانيتى فير"، مؤكدة أن هناك أكثر من عمل تستعد لهما سواء فى السينما أو التليفزيون قائلة : "هناك خطط لا تتوقف بالنسبة لنا أنا ونيك جوناس، لأننى أحب العمل برفقته بصورة كبيرة"، وأضافت أن هناك أمرًا واحدًا لن تشاركه العمل فيه وهو الغناء مؤكدة أنها لن تغنى برفقته نهائيًا.